Обувную фабрику «Юничел» привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства

УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области по итогам проверки, прошедшей с 14 по 28 февраля этого года, выявили ряд нарушений трудового законодательства РФ в АО «Обувная фирма «Юничел». Руководству компании выдано обязательное для исполнения предписание, сообщает пресс-служба региональной трудовой инспекции.
В рамках исполнения предписания работникам предприятия было проведено обязательное психиатрическое освидетельствование. Также были заключены допсоглашения к договорам с сотрудниками, куда были включены условия о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска и дополнительных выплатах за работу во вредных условиях.
Помимо этого, АО «Обувная фирма «Юничел» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
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