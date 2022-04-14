Обувную фабрику «Юничел» привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства

УрБК, Челябинск, 14.04.2022. Сотрудники Государственной инспекции труда в Челябинской области по итогам проверки, прошедшей с 14 по 28 февраля этого года, выявили ряд нарушений трудового законодательства РФ в АО «Обувная фирма «Юничел». Руководству компании выдано обязательное для исполнения предписание, сообщает пресс-служба региональной трудовой инспекции.



В рамках исполнения предписания работникам предприятия было проведено обязательное психиатрическое освидетельствование. Также были заключены допсоглашения к договорам с сотрудниками, куда были включены условия о предоставлении ежегодного дополнительного отпуска и дополнительных выплатах за работу во вредных условиях.



Помимо этого, АО «Обувная фирма «Юничел» было привлечено к административной ответственности в виде штрафа.