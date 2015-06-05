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Екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев продает свой ресторан Bambolino

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. Ресторатор из Екатеринбурга Олег Ананьев выставил на продажу свой итальянский ресторан Bambolino. Потенциальным покупателям предлагается приобрести готовый бизнес. Такое решение предприниматель объяснил тем, что устраивается работать руководителем отдела технологии и развития в «Сима-ленд».

«Я устал бороться с пандемией, у меня все ресурсы кончились. Мне поступило предложение от «Сима-ленда», а сейчас, мне кажется, не время одиночек, а время серьезных корпораций. Здесь огромные перспективы, за ними будущее», — цитирует О. Ананьева «Коммерсантъ».

В обязанности ресторатора будет входить все, что связано с общественным питанием и производством готовой продукции для поставок.

В настоящий момент ресторан Bambolino, открытый несколько месяцев назад, продолжает работу. Помещения, которые занимает заведение, находятся в аренде. Сумму сделки О. Ананьев не разглашает, утверждая, что «цена договорная». При этом предприниматель допускает, что когда-нибудь вновь вернется в ресторанный бизнес.

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