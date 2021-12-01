В Свердловской области объявлено предупреждение о снеге и гололедице

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снеге и гололедице на дорогах. Соответствующее сообщение размещено на портале регионального ГУ МЧС России.



Спасатели в этот период просят граждан сохранять максимальную бдительность и осторожность. Автовладельцам, отправляясь в поездку, следует обращать внимание на погоду и обстановку на дорогах.



Пешеходам рекомендуется подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви, которые имеются в продаже. Нужно обходить все опасные места, а если это невозможно, то двигаться по ледяной «луже» скользящими шагами. Также следует обходить места с наклонной поверхностью.