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В Свердловской области объявлено предупреждение о снеге и гололедице

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2021. В Свердловской области объявлено предупреждение о сильном снеге и гололедице на дорогах. Соответствующее сообщение размещено на портале регионального ГУ МЧС России.

Спасатели в этот период просят граждан сохранять максимальную бдительность и осторожность. Автовладельцам, отправляясь в поездку, следует обращать внимание на погоду и обстановку на дорогах.

Пешеходам рекомендуется подобрать нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе или использовать специальные противоскользящие приспособления для обуви, которые имеются в продаже. Нужно обходить все опасные места, а если это невозможно, то двигаться по ледяной «луже» скользящими шагами. Также следует обходить места с наклонной поверхностью.

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