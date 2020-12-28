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Вчера, 18:01

Свердловская область получит из федерального бюджета 1,5 млрд рублей на строительство дорог

УрБК, Москва, 20.12.2021. Глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 100 млрд руб. на строительство дорог в российских регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Средства получат все субъекты РФ. В частности, на строительство дорог в Свердловской области в 2022-м и 2023-м годах выделят по 765 млн 353,4 тыс. руб.

«В России будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры», — заявил М. Мишустин.

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