Свердловская госинспекция труда с начала года выявила более 5 тыс. нарушений прав работников

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Жители Свердловской области за 11 месяцев 2021 года направили более 8 тыс. письменных обращений в государственную инспекцию труда. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал заместитель руководителя организации в регионе Михаил Балакин.
«Мы провели 2 тыс. 313 контрольно-надзорных мероприятий. Из них 1 тыс. 875 — документарные проверки, 438 — выездные. Всего мы выявили 5 тыс. 097 нарушений. Из них 1 тыс. 903 связаны с несоблюдением правил охраны труда, 1 тыс. 527 — с оплатой труда, 320 — с оформлением трудовых отношений», — заявил Михаил Балакин.
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