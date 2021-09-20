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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в январе-ноябре сократилось на 10%

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. В январе-ноябре 2021 года в хозяйствах всех категорий Свердловской области произвели 220,6 тыс. т скота и птицы на убой, что на 9,9% меньше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщает Свердловскстат.

Выпуск молока на Среднем Урале сократился на 1,7% (до 731 тыс. т), производство яиц выросло на 5,4% (до 1 млрд 454,9 млн штук).

Отметим, что поголовье крупного рогатого скота в регионе в январе-ноябре 2021 года снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (до 254 тыс. голов).

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