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Надеждинский металлургический завод выплатит бывшей сотруднице 250 тыс. рублей за профессиональное заболевание

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. ПАО «Надеждинский металлургический завод» заплатит бывшей сотруднице 250 тыс. руб. за вред здоровью, который та получила в ходе работы на предприятии. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

По данным ведомства, женщина работала на предприятии с 2004 года и была уволена в 2014 году по сокращению штата. За время работы у сотрудницы развилась аллергическая бронхиальная астма средней степени тяжести. Акт о профессиональном заболевании от февраля 2015 года подтвердил, что оно возникло в результате несовершенства технологии.

«Причиной послужило длительное воздействие на организм вредных производственных веществ, таких как никель и его соединения, ДиХром триоксид, формальдегид. С 2019 года работнице была бессрочно установлена степень утраты трудоспособности 10%», — говорится в сообщении.

В итоге у бывшей сотрудницы появилась одышка, быстрая утомляемость и постоянный кашель. Из-за этого она не может заниматься физическим трудом, вести активную жизнь, а ее материальное положение ухудшилось, отмечает пресс-служба. В связи с этим женщина подала в суд на бывшего работодателя с целью взыскать компенсацию морального вреда в 500 тыс. руб.

Серовский районный суд удовлетворил требования истицы частично — Надеждинский металлургический завод должен выплатить 250 тыс. руб. Ответчик попытался оспорить решение в Свердловском областном суде.

Однако в ведомстве указали на то, что бывшая сотрудница вынуждена ежегодно проходить курс реабилитации. Также свою профессиональную деятельность она может продолжать со снижением квалификации, что влечет уменьшение заработка истицы. На основании этого решение Серовского районного суда было оставлено без изменений.

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