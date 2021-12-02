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Вчера, 10:42

В Екатеринбурге юрист осужден на 6 лет за мошенничество с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы осудил юриста из Перми на шесть лет за мошеннические действия с недвижимостью. Наказание преступник будет отбывать в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ходе рассмотрения в суде уголовного дела установлено, что Андрей Пехтелев в качестве юриста осуществлял сопровождение деятельности компании. В период с апреля 2017 года по январь 2018 года юрисконсульт, используя фиктивный договор купли-продажи и выданную на его имя доверенность, переоформил право собственности нежилого помещения в Екатеринбурге, принадлежащего компании, на своего родственника. Собственнику недвижимости был нанесен ущерб в размере 40,4 млн руб. Затем он оформил еще один фиктивный договор купли-продажи, согласно которому лично становился владельцем недвижимости.

После чего Пехтелев мошенническим способом попытался незаконно похитить около 52 млн руб., принадлежащих компании, с которой он сотрудничал. Однако его действия не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.

Мужчина признан виновным в совершении преступлений в соответствии с частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере», частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере» и пунктом «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения преступления, в особо крупном размере».

В мае 2021 года Ленинский районный суд города Екатеринбурга назначил Андрею Пехтелеву наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Прокуратура обжаловала приговор, в результате чего Свердловский областной суд, оправдав Пехтелева в совершении преступления по части 4 статьи 174.1 УК РФ, вынес новый приговор. За совершение преступлений по части 4 статьи 159 и части 3 статьи 30 УК РФ ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

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