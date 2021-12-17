7% свердловских соискателей не могут устроиться на работу из-за требований о вакцинации

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. 7% соискателей из Свердловской области не могут трудоустроиться из-за требований работодателя о вакцинации. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала hh.ru о трудностях при поиске новой работы в 2021 году.
56% респондентов недовольны тем, что работодатели редко приглашают их на собеседования. 39% посетовали на низкую зарплату в вакансиях. 34% опрошенных соискателей не устраивает местоположение потенциального работодателя. 31% пожаловался на недостаток информации и плохие отзывы о компаниях.
Директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая заявила, что в настоящее время трудности на рынке испытывают и соискатели, и работодатели.
«С одной стороны, есть большой объем вакансий и низкая конкуренция за место (в Свердловской области — всего три человека на одну вакансию). С другой — предложения и ожидания сторон часто расходятся, и не только в вопросе зарплат, но и в части навыков, образования», — сообщила О. Сидлецкая.
Напомним, что на прошлой неделе санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских подписал постановление об обязательной вакцинации от коронавируса совершеннолетних студентов вузов. Согласно документу, первый компонент вакцины от COVID-19 учащиеся должны поставить в срок до 1 февраля 2022 года, второй — до 1 марта 2022 года.
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