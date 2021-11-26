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В Свердловской области совершеннолетних студентов вузов обязали вакцинироваться от коронавируса

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. В Свердловской области студенты вузов старше 18 лет обязаны пройти вакцинацию от COVID-19. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских.

Согласно документу, первый компонент вакцины от коронавируса учащиеся должны поставить в срок до 1 февраля 2022 года, второй — до 1 марта 2022 года.

Напомним, что в октябре в Свердловской области была введена обязательная вакцинация от COVID-19 для представителей сфер образования и обслуживания, а также государственных муниципальных служащих, работников органов власти и местного самоуправления. Позднее этот список расширился. Последнее дополнение — обязательная вакцинация пенсионеров, введенная в конце ноября.

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