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Вчера, 10:03

В России объем взяток в госзакупках составил 6,6 трлн рублей

УрБК, Москва, 20.12.2021. Общий объем коррупционного рынка в России составляет 6,6 трлн руб., что равняется примерно трети от бюджета страны, или 6,2% ВВП. К таким выводам пришли в своем исследовании эксперты Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ, сообщает «Коммерсантъ».

В рамках исследования были анонимно опрошены более 1,2 тыс. представителей компаний из разных регионов, которые вовлечены в конкурсные процедуры. Из них 53% — микропредприятия, 34% — малый бизнес, 6% — средний, 7% — крупный.

Об эпизодах коррупции при прохождении конкурсных процедур рассказал 71% респондентов, а 28% — затруднились с ответом или отказались отвечать. При этом 37% компаний считают, что главный фактор для получения госзаказа — это сговор между заказчиком и поставщиком или между участниками торгов.

Сообщения о размерах взяток варьировались от 3% до 65%, в среднем размер коррупционного отката составил 22,5%. В общей сложности опрошенные сообщили о 2,3 тыс. случаев коррупции. На этом были основаны расчеты.

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