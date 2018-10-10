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Вчера, 09:22

В Свердловской области установили точные границы 87% населенных пунктов

УрБК, Екатеринбург, 20.12.2021. Свердловский Росреестр реализует комплексный план по наполнению Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) полными и точными сведениями, сообщает пресс-служба ведомства.

На Среднем Урале уже внесли в ЕГРН информацию о 100% границ между субъектами, 100% границ муниципальных образований, 87,1% границ населенных пунктов, 93,6% границ территориальных зон.

«Работы по описанию границ населенных пунктов и территориальных зон проводятся органами местного самоуправления при поддержке областного бюджета. Совместная работа запланирована и на 2022 год. Управление Росреестра не только осуществляет постоянный мониторинг показателей целевой модели по наполнению Единого государственного реестра недвижимости сведениями о границах, но и тесно взаимодействует с органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления, а также исполнителями работ, участвует в рассмотрении и решении возникающих проблем», — заявил руководитель Управления Росреестра по Свердловской области Игорь Цыганаш.

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