Около 70% мошенничеств в Екатеринбурге происходит бесконтактным способом

Более 600 уголовных дел по фактам мошенничества возбудили полицейские Екатеринбурга с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Только за три месяца 2021 года полицейские возбудили 606 уголовных дел по фактам ...