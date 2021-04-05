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Около 70% мошенничеств в Екатеринбурге происходит бесконтактным способом

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. За январь-ноябрь 2021 года в Екатеринбурге возбуждено 2 тыс. 130 уголовных дел о мошенничестве. Из них 1 тыс. 529 (около 70%) — осуществлены бесконтактным способом. При этом количество мошенничеств с использованием информационных технологий снизилось почти на 22%. Об этом рассказал врио заместителя начальника уголовного розыска УМВД Екатеринбурга майор Михаил Дывыдов во время межведомственного совещания по профилактике мошенничеств.

По данным представителей полиции, кибермошенничества распространяются в связи с развитием цифровых сервисов и следуемым за ними ростом безналичных расчетов. Вдобавок граждане стали чаще пользоваться виртуальными средствами платежей.

Однако большая часть денег выманивается у горожан с помощью средств социальной инженерии. Обычно злоумышленники путем психологических манипуляций вынуждают своих жертв самостоятельно выполнять операции и передавать данные, необходимые для хищения денег, — номера карт, секретный код с обратной стороны карты, коды доступа к личному кабинету из смс и так далее.

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