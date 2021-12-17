В Екатеринбурге за январь зарегистрировано 105 случаев кибермошенничества

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. За январь-ноябрь 2021 года в Екатеринбурге возбуждено 2 тыс. 130 уголовных дел о ...

Около 70% мошенничеств в Екатеринбурге происходит бесконтактным способом

Более 600 уголовных дел по фактам мошенничества возбудили полицейские Екатеринбурга с начала 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Только за три месяца 2021 года полицейские возбудили 606 уголовных дел по фактам ...