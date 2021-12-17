В Екатеринбурге за январь зарегистрировано 105 случаев кибермошенничества

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2023. За январь в Екатеринбурге было зафиксировано 164 случая мошенничества. Из них 105 (64%) совершены бесконтактным способом. Информация об этом прозвучала во время встречи начальника управления городского МВД Максима Метелицы с представителями крупных банков.
Сотрудники уголовного розыска отмечают, что рост числа кибермошенничеств связан с развитием цифровых сервисов и безналичных расчетов. Вдобавок население стало активнее пользоваться виртуальными средствами платежей, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
В кредитных организациях рассказали, что чаще всего деньги клиентов похищают с помощью социальной инженерии. Злоумышленники посредством психологических манипуляций убеждают своих жертв самостоятельно проводить операции или сообщать необходимые для их проведения данные (код с обратной стороны, пароли из sms и так далее).
При этом если клиент сам передал мошенникам данные карты или коды, то вернуть похищенное невозможно. Поэтому если поступил звонок от «представителя банка», то следует сразу положить трубку. Для гарантии безопасности можно позвонить в свой банк по номеру, который указан карте.
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