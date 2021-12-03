Число безработных на Среднем Урале за сутки незначительно снизилось

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2021. По состоянию на 17 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 23 тыс. 702 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 16 декабря число безработных составляло 23 тыс. 707 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на пять человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,13%.
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