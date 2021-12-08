Федеральная пассажирская компания выплатила сотрудникам 532 тыс. рублей за неправомерное отстранение от работы

УрБК, Челябинск, 17.12.2021. Челябинская транспортная прокуратура обязала АО «Федеральная пассажирская компания» выплатить шестерым сотрудникам местного филиала долг по зарплате в 532 тыс. руб. за дни незаконного отстранения от работы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
По данным прокуратуры, в январе и феврале 2021 года шестеро сотрудников пассажирского вагонного депо были отстранены от работы без сохранения заработной платы, поскольку не прошли «экзамен по транспортной безопасности». Однако в статье 76 Трудового кодекса РФ не предусмотрено такое основание для отстранения.
В связи с этим прокурор направил в суд иск с требованием отменить неправомерные приказы, выплатить зарплату за данный период и назначить в пользу работников компенсацию морального вреда. Работодатель признал незаконность своих действий и погасил задолженность.
Напомним, что этот же филиал Федеральной пассажирской компании после вмешательства прокуратуры обязали выплатить сотрудникам премии за 2019 год.
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