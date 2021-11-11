УрБК, Москва, 17.12.2021. Сотовая связь в России может подорожать на 6-10% в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ...

Сотовая связь в России может подорожать на 6-10% в 2022 году

В 2022 году интернет и телевидение в России могут подорожать на 10%

УрБК, Москва, 11.11.2021. В 2022 году услуги фиксированной связи, в первую очередь домашний интернет и платное ...