Сотовая связь в России может подорожать на 6-10% в 2022 году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на близкие к мобильным операторам источники.
В качестве экономического обоснования эксперты указывают на постоянный рост трафика мобильных операторов при том, что прирост новых абонентов минимален. По данным одного из источников издания, за два года трафик вырос на 80-100%, что требует крупных вложений в обновление сетей и оборудования.
Кроме того, операторам приходится хранить большой массив данных в соответствии с «законом Яровой». Также часть мобильных доходов может выпасть после того, как компании будут обязаны бесплатно предоставить доступ к социально значимым ресурсам.
Однако в Федеральной антимонопольной службе России заявили, что в настоящее время нет экономической обоснованности повышения тарифов на услуги сотовой связи, уточняют «Известия».
Помимо этого, в издании отмечают, что 2020 году сотовая связь подорожала на 10% (по данным Mobile Research Group), но в 2021 тарифы почти не росли. Эксперты указывают, что цены на мобильную связь и интернет менялись косвенным образом. Например, какие-то ранее бесплатные сервисы становились платными.
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