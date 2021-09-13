Бум сменился затишьем

Раньше на вторичном рынке жилья Екатеринбурга наблюдалась ярко выраженная тенденция сезонности. Больше всего число сделок купли-продажи традиционного заключалось в ноябре и декабре. В канун Нового года многие покупатели получают денежные бонусы и тринадцатую зарплату. Кроме того, накануне праздников застройщики, как правило, предлагают хорошие скидки и бонусы. В этом году предновогоднего ажиотажа не наблюдается.



Начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков рассказал, что активность на рынке сменилась затишьем.



«Год подходит к концу. В последние месяцы мы не фиксируем ажиотажного спроса на квартиры. В 2021-м пиковые продажи были в середине года. Сейчас рынок по-прежнему достаточно активный. Вместе с тем, говорить о росте спроса в ноябре и декабре по сравнению с предыдущими месяцами не приходится. Вряд ли в последние недели уходящего года ситуация как-то изменится», — заявил М. Хорьков.



С этим мнением соглашается директор агентства недвижимости «Диал» Александр Дмитриев.



«Фактор сезонности временно не оказывает влияние на рынок жилья Екатеринбурга. Я бы выделил пять самых активных месяцев в 2021 году — июнь, июль, август, сентябрь и октябрь. В этот период отмечался наиболее высокий спрос на жилье. После этого активность покупателей на рынке немного снизилась», — отмечает эксперт.



По его словам, в последние два года многие екатеринбуржцы форсировали покупку квартиры из-за льготной ипотеки и других факторов. То есть рост спроса во многом был искусственным.



«Сейчас ситуация постепенно меняется. Во-первых, реальные доходы населения не растут, что замедляет приток новых покупателей на рынок. Во-вторых, после начала пандемии заметно выросли цены на жилье. Раньше можно было купить квартиру на вторичном рынке за 76-78 тыс. руб. за кв. м., то сейчас — уже 91 тыс. руб. В-третьих, рыночные ставки по ипотеке медленно возвращаются на доковидный уровень», — сказал А. Дмитриев.



Отметим, что в Свердловской области в III квартале 2021 года выдали физлицам 15 тыс. 549 жилищных ипотечных кредитов (ИЖК). Это на 16,3% меньше уровня предыдущего квартала (18 тыс. 567 штук). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель сократился на 10,8%, или на 1,9 тыс. штук.



За первые девять месяцев средневзвешенная ставка по жилищным ипотечным кредитам, выданным физлицам в Свердловской области, увеличилась с 7,34 до 7,75%. Данных за октябрь и ноябрь пока нет. Очевидно, что в эти месяцы ипотека в регионе подорожала еще сильнее.



В результате целого комплекса неблагоприятных факторов Екатеринбург остался без предновогоднего ажиотажа на рынке жилья. Число сделок в ноябре и декабре заметно меньше, чем в предыдущие месяцы.



По словам риелторов, фактор сезонности традиционно имеет большое значение для рынка жилья Екатеринбурга. В январе-феврале (после предновогоднего ажиотажа) спрос на квартиры обычно резко снижается. В марте-апреле рынок постепенно оживает. В это время, как правило, еще продолжают действовать сезонные акции, плюс реализуется отложенный спрос в основном за счет тех, кто ходил на просмотры и планировал покупку еще в начале года. В мае начинается мертвый сезон, который продолжается до августа. Риелторы считают это время самым сложным периодом на рынке. После этого они ожидают резкий всплеск продаж в начале сентября. Наиболее удачным периодом для совершения сделок, как уже говорилось, считается ноябрь и декабрь.