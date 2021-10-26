Жители Челябинской области в 2021 году 10 тыс. раз воспользовались услугой кэшаут на общую сумму более 13 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.12.2021. Среди жителей Челябинской области выросла популярность сервиса кэшаут, благодаря которому можно снять наличные в кассах торговых точек. В 2021 году южноуральцы воспользовались этим сервисом почти 10 тыс. раз, обналичив при этом более 13 млн руб. Эти показатели на 30% выше прошлогодних, сообщает пресс-служба Отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России.



«В крупных городах, где много банкоматов и офисов банков, проблем со снятием наличных у населения нет. Но есть территории, где кредитным организациям экономически невыгодно содержать свою инфраструктуру, это небольшие населенные пункты в сельской местности или в труднодоступных районах. Там людям бывает непросто снять наличные с карт. Услуга кэшаут позволяет повысить доступность банковских услуг для жителей области, в том числе — отдаленных территорий», — пояснила управляющая Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.



Услуга кэшаут доступна в некоторых торговых точках Челябинской области, в том числе на ряде автозаправок. Комиссия за обналичивание денег не предусмотрена, лимит составляет обычно до 5 тыс. руб., однако для получения услуги необходимо совершить покупку в торговой точке и оплатить ее картой. Обычно торговые точки, где можно получить услугу, размещают на входной группе наклейку с информацией об этом.



Сейчас кэшаут доступен в 170 торговых точках Нагайбакского, Саткинского, Ашинского, Чесменского и других районов Челябинской области. За год количество точек увеличилось в три раза, в том числе появились пункты оказания услуги в малых населенных пунктах.