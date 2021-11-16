Свердловские полицейские выявили в Полевском четыре подпольных казино

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Сотрудники полиции обнаружили и пресекли работу четырех подпольных казино в Полевском. Незаконные игорные заведения располагались в жилом доме, шиномонтажной мастерской, офисном здании и торговом комплексе, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
В ходе спецоперации было изъято 14 электронных терминалов с роутерами, которые использовались для подпольного бизнеса, а также десять сотовых телефонов. Фигурантами дела оказались пятеро жителей Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Екатеринбурга и Березовского. Четверо из них были ранее судимы по различным статьям. Самый старший из них 1982 года рождения, самый младший — 1990 года рождения.
Фото предоставлено Валерием Горелых
Четверо задержанных дали признательные показания и написали явки с повинной. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
«Собранные по данному факту материалы полиция направила в следственные органы СКР для возбуждения и расследования уголовного дела. За подобные «вольности» законодательство нашей страны предусматривает штрафные санкции на сумму 6 миллионов рублей и тюремное заключение сроком на 6 лет», — отметил В. Горелых.
Уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой» расследовалось Следственным комитетом по Свердловской области. В настоящий момент оно направлено в Полевской городской суд для дальнейшего рассмотрения.
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