Администрация Екатеринбурга разрабатывает систему обратной связи с горожанами

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Администрация Екатеринбурга занимается разработкой системы «Активный Екатеринбург». Она будет включать в себя сайт и мобильное приложение.
«Ее создание позволит екатеринбуржцам активнее участвовать в решении городских вопросов. Система должна стать площадкой для проведения общегородских и локальных голосований, опросов», — рассказал сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.
Вдобавок система будет использоваться в качестве дополнительного канала связи между жителями Екатеринбурга и органами местного самоуправления. С ее помощью планируется решать вопросы работы общественного транспорта, благоустройства, нелегальных парковок, общественного транспорта и так далее.
Добавим, что создание действенных инструментов вовлечения граждан в процесс управления мегаполисом — один из ключевых драйверов программы «Пять Д», которую Алексей Орлов презентовал после своего назначения на пост главы Екатеринбурга.
Кроме того, драйверами программы являются интеграция города в мировое пространство («Центр мировых коммуникаций»), совершенствование архитектурного облика («Город новых архитектурных решений»), активное внедрение инноваций в городскую среду («Умный город»), использование технологий и потенциала для формирования новой экономики («Новая экономика»).
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