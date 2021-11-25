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На уборку улиц Екатеринбурга выйдут модернизированные «КамАЗы»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов 15 декабря совершил рабочую поездку в МБУ «Верх-Исетское дорожно-эксплуатационное управление». Участникам встречи, среди которых также присутствовали его заместитель Алексей Бубнов, председатель комитета благоустройства администрации города Тамара Благодаткова и руководители городских ДЭУ, представили один из капитально отремонтированных автомобилей «КамАЗ». Вторая машина прибудет к концу недели и будет передана ДЭУ Железнодорожного района, сообщает пресс-служба администрации города.

Как пояснил управляющий директор предприятия ООО ТД «КОРИБ», которое занималось модернизацией автомобиля, Денис Стульников, представленный гостям «КамАЗ» был выпущен в 2007 году. С 2015 года автомобиль пустили на запчасти.

В процессе капитального ремонта и модернизации мастера снабдили «КамАЗ» новой установкой для работ на улицах города: пескоразбрасыватель, поливомоечная машина и плуг, объединенные в один агрегат. В обновленном автомобиле предусмотрено электронное управление дозированием противогололедной смеси в зависимости от погодных условий.

«Эту технику сложно назвать восстановленной, перед нами практически новый «КамАЗ». Учитывая, что в парках ДЭУ много «КамАЗов», сроки эксплуатации которых закончились, будем эту практику продолжать, в бюджете на следующий год средства на эти цели заложены. Каждому ДЭУ Екатеринбурга планируется восстановить таким способом по три единицы техники, а это уже 21 комбинированная дорожная машина», — подчеркнул Алексей Орлов.

Восстановление машины позволило сэкономить 34% бюджетных средств по сравнению с покупкой нового «КамАЗа».

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