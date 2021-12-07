Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 1,13%

По состоянию на 15 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 23 тыс. 729 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 декабря число безработных составляло 24 тыс. 068 человек. Таким образом, за последние два дня показатель снизился на 339 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 1,13%.