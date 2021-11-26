Число выданных потребкредитов в Свердловской области за месяц снизилось на 2,1%

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. В Свердловской области в ноябре текущего года выдали 44 тыс. 171 потребительский кредит. Это на 2,1% меньше уровня предыдущего месяца этого года (45 тыс. 105 ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. На первых пяти позициях в списке по количеству выданных за указанный период потребкредитов расположились Москва (78,4 тыс. ед.), Московская область (66,2 тыс. ед.), Краснодарский край (53,3 тыс. ед.), Башкортостан (48,9 тыс. ед.) и Санкт-Петербург (48,7 тыс. ед.).



При этом, согласно исследованию НБКИ, сильнее всего снизилась выдача потребкредитов в Тюменской области (минус 6,1%), Приморском (минус 6%) и Пермском (минус 4,4%) краях, а также в Тульской области (минус 4,2%) и Красноярском крае (минус 3,4%).



В целом по стране в ноябре 2021 года было выдано 1,36 млн кредитов на покупку потребительских товаров, что на 0,5% меньше по сравнению с предыдущим месяцем этого года (1,37 млн ед.). При этом количество выданных потребкредитов снижается третий месяц подряд: по сравнению с августом текущего года (1,49 млн ед.) в ноябре выдача сократилась на 8,4%.