В салонах «МегаФона» появились инновационные способы оплаты покупок

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Сотовый оператор «МегаФон» первым в России предложил своим клиентам в розничных магазинах оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Пилотный проект стартовал в 10 регионах РФ. Если этот формат покупок будет пользоваться высоким спросом, в 2022 году его запустят в УрФО, сообщает отдел по связям с общественностью мобильного оператора.
Новый сервис позволит клиентам покупать любые товары в салонах «МегаФона» стоимостью до 30 тыс. руб., разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости товара в розничном магазине. Затем каждые две недели необходимо оплачивать еще по 25% или погасить остаток досрочно. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep от компании ЦФТ.
В отличие от рассрочек и кредитов, для оплаты покупки частями клиенту следует предоставить только номер телефона, ФИО, дату рождения и фото. Процесс оформления занимает не более пары минут и доступен совершеннолетним гражданам России и стран СНГ.
Эксперты «МегаФона» отмечают, что такой финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар, имеет большие перспективы на рынке. По результатам первых дней пилотной работы проекта самыми востребованными в рамках услуги стали смартфоны и беспроводные наушники.
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