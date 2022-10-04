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В салонах связи «МегаФона» появилась возможность оформлять банковские вклады и кредиты

УрБК, Москва, 01.06.2023. «МегаФон» совместно с Банки.ру запустил пилотный проект, по которому клиенты смогут воспользоваться продуктами банков-партнеров в салонах сотовой связи мобильного оператора. Такая возможность пока есть на десяти объектах, но постепенно проект будет масштабироваться на всю страну, сообщает пресс-служба «МегаФона».

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах. Участвуя в проекте с Банки.ру, мы предоставляем равный доступ к выгодным финансовым предложениям для клиентов по всей стране — жители отдаленных населенных пунктов, где нет отделений банков, смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки — расширить географию своей клиентской базы», — отметил директор по стратегии и развитию бизнеса «МегаФона» Александр Соболев.

Для оформления банковского продукта клиент должен будет зарегистрироваться на платформе Банки.ру и выбрать его. Сервис выдаст адреса ближайших салонов связи, в которых можно будет предоставить документы для подтверждения личности. Итоговое решение банка клиент получит с помощью sms.

Сейчас на Банки.ру можно оформить без визита в банк потребительский кредит и вклады. Нужно один раз пройти идентификацию, чтобы получить доступ к этим продуктам.

«Проект с «МегаФоном» дает возможность нашим пользователям выбрать удобный способ предоставления документов. Это говорит о том, что финансовые услуги станут еще более доступными: можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта, не привязываясь к географии проживания, но и предоставить Банки.ру документы почти в любом регионе России», — прокомментировала директор по развитию бизнеса оператора финансовой платформы Банки.ру Кристина Хачикян.

Партнерство также позволит расширить перечень финансовых продуктов, доступных абонентам «МегаФона». Выгодные предложения от партнеров платформы Банки.ру, подобранные в соответствии с индивидуальными потребностями абонента, можно будет получить в личном кабинете оператора связи.

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