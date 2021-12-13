Сообщество уральских туристов готово к сотрудничеству со свердловским департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. После заявления заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина о том, что представители нового регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства готовы взаимодействовать с неравнодушными жителями области и представителями регионального турбизнеса, уральские общественники в сфере туризма заявили о готовности к сотрудничеству.



Сооснователь сообщества «UralTravellers. Уральские покатушки» Алексей Силиванов рассказал корреспонденту УрБК, что подобный опыт совместной работы с представителями региональных ведомств уже имеется.



«Весной-летом 2021 года мы администрировали проект «Открытые экспедиции», в рамках которого власти Свердловской области исследовали современное состояние объектов промышленного демидовского наследия. На базе имеющегося опыта участники сообщества смогли обеспечить механику экспедиций от сбора участников до соблюдения плана и маршрута поездки», — поделился А. Силиванов.



Он отметил, что этот опыт был полезен не только для сообщества, задача которого донести до властей «что же надо людям «снизу», туристам-энтузиастам», но и для тех структур, которые отвечают за развитие туризма в Свердловской области.



«Сейчас самое время развивать различные формы сотрудничества в области местного туризма, а также налаживать межрегиональные связи. Идей много, сил много, надо только работать», — добавил сооснователь «UralTravellers. Уральские покатушки».