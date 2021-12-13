Свердловские общественники поддержали инициативу сотрудничества с правительством региона в сфере развития туризма

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Общественники поддержали идею заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина о необходимости сотрудничества нового департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства и всех неравнодушных жителей региона для популяризации местного туризма.
«На 25-летии Уральской ассоциации туризма говорили об изменении подходов в работе власти и туристической индустрии. Важно объединить усилия органов власти, туркомпаний, сферы гостеприимства (отели, глемпинги и т. д.) и просто неравнодушных популяризаторов местного туризма», — написал Дмитрий Ионин на своей странице в соцсети Instagram.
По словам директора АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслава Пестрикова, в 2020 году власти на федеральном уровне приняли решение о том, что для развития внутреннего туризма необходимо выстроить работу с общественностью в регионах. Цель этого сотрудничества — выявление спроса и формирование маршрутов и точек притяжения туристических потоков.
«Это отличный тренд. Ведь только конечный потребитель — турист, путешественник — может сказать, что и где он бы хотел увидеть, какую услугу получить. Он может предложить, как организовать маршрут, туристическую тропу, пункт питания, информационно-туристический центр, дорогу, парковку, место отдыха, ночевки и т. д.», — считает Вячеслав Пестриков.
Он также отметил, что у активных общественников, общественных организаций всегда есть чем поделиться с властями.
«Главное, чтобы власти слышали, прислушивались и не складывали идеи стопкой в долгий ящик. Из-за общей безынициативности или того, что они не понимают, каким должен быть конечный продукт. Это касается всех видов туризма — спортивного, экологического, историко-познавательного, промышленного, паломнического, бизнес-туризма», — добавил в разговоре с корреспондентом УрБК руководитель «Лаборатории внутреннего туризма».
Вячеслав Пестриков также подчеркнул, что он и его коллеги активно работают с правительством Свердловской области и Центром развития туризма в качестве общественников. И всегда открыты к диалогу и сотрудничеству.
Напомним, что 13 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о создании регионального департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства.
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