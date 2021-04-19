В Свердловской области популяризаторы местного туризма получат поддержку заместителя губернатора региона

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Власти Свердловской области намерены объединить усилия участников сферы гостеприимства для популяризации местного туризма.



Как сообщил на своей странице в соцсети Instagram заместитель губернатора региона Дмитрий Ионин, об этом, в частности, шла речь в ходе заседания Уральской ассоциации туризма, посвященного 25-летию УАТ.



«Важно объединить усилия органов власти, туркомпаний, сферы гостеприимства (отели, глемпинги и т. д.) и просто неравнодушных популяризаторов местного туризма», — написал Дмитрий Ионин.



По его словам, Свердловская область находится в топ-10 национального туристического рейтинга, и стоит задача усиливать эти позиции.



«С этой целью губернатор Евгений Куйвашев подписал сегодня Указ о создании Департамента развития туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области», — отметил заместитель губернатора.



Документ за подписью губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева был опубликован накануне. Главная задача новой структуры — рост турпотока на Средний Урал за счет улучшения качества туристической инфраструктуры и разработки новых турпродуктов.



В частности, планируется увеличить к 2035 году поток туристов в Свердловскую область до 5 млн человек ежегодно. В данный момент эта цифра в три раза ниже.