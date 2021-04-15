Уральский предприниматель подделал ветеринарные свидетельства на 5 млн куриных яиц стоимостью более 12 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. Уральская транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя, который подделал документы для экспорта партии куриных яиц. Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо поддельного официального документа», сообщили в ведомстве.



Уральская электронная таможня установила, что индивидуальный предприниматель предоставил подложные ветеринарные свидетельства на партию из 5 млн куриных яиц общей стоимостью более 12 млн руб. Товар планировалось экспортировать в Афганистан.



В настоящий момент расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.