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Общая задолженность по имущественным налогам на Среднем Урале составляет почти 37 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.12.2021. На 1 ноября общая задолженность по имущественным налогам на Среднем Урале составляет 36 млрд 863 млн руб. Из них 2 млрд 387 млн руб. приходится на физических лиц, остальное — на юридических и индивидуальных предпринимателей. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал начальник отдела урегулирования задолженности Управления Федеральной налоговой службы России по Свердловской области Артем Балюра.

По его словам, статистика не показывает рост числа свердловчан, которые накопили долги по налогу на имущество.

«На 1 января 2019 года задолженность физлиц составляла 2 млрд 157 млн руб., на начало 2020 года — 3 млрд 899 млн руб., на 1 января 2021 года — 3 млрд 648 млн руб. То есть мы видим поэтапное, постепенное сокращение долгов граждан по имущественным налогам. Это, с одной стороны, свидетельствует об эффективности мер по взысканию задолженности и информированию населения, с другой — показывает, что добросовестных налогоплательщиков в регионе стало больше», — уверен А. Балюра.

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