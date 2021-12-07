Вторичное жилье в Екатеринбурге с начала года подорожало на 16,5%

По состоянию на 6 декабря 2021 года средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 92 тыс. 155 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН).



За последнюю неделю показатель увеличился на 0,4%, за месяц — на 2,2%, с начала года — на 16,5%.



По данным УПН, цены на квартиры в уральской столице в очередной раз обновили исторический максимум.