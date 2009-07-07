В России индекс сельхозпроизводства снизится на 2%

УрБК, Москва, 14.12.2021. В России на 2% снизится индекс сельхозпроизводства. Об этом заявил во время правительственного часа в Госдуме министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
«По итогам года мы прогнозируем положительный индекс в АПК. Однако индекс сельхозпроизводства в силу объективных факторов снизится. В следующем году рассчитываем, что индекс сельхозпроизводства увеличится до 101,3%, индекс АПК — до 101%», — цитирует его «Финмаркет».
Напомним, что летом 2021 года в России стояла аномальная жара. Из-за вызванной ею засухи в ряде регионов, включая Свердловскую область, вводился режим ЧС. Потери сельхозпроизводителей в среднем составили треть урожая.
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