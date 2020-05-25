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Вчера, 16:22

Ученые назвали Свердловскую область плохо адаптировавшейся к условиям пандемии

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Ученые Уральского и Южного федеральных университетов включили Свердловскую область в число регионов, которые оказались хуже всех адаптированы к условиям пандемии с социально-экономической точки зрения.

«Наименьшую адаптивность к условиям первой волны пандемии коронавируса продемонстрировали экономики Свердловской, Новосибирской областей и Пермского края. В этих регионах сложное социально-экономическое положение сохраняется на всех этапах развития пандемии, даже после снятия жестких ограничительных мер в конце июля прошлого года», — рассказали в вузе.

К таким выводам ученые пришли на основе анализа ситуации в 13 высокоурбанизированных российских субъектах со столицами-миллионникам (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Оценки базируются на основе сведений об обороте розничной торговли и общественного питания, объеме платных услуг населению, уровне безработицы. Также учитывался градус жесткости ограничений, введенных властями в отношении населения и бизнеса, в сочетании с уровнем эффективности мер государственной поддержки предпринимательства.

Наиболее адаптировавшимися регионами в исследовании названы Воронежская, Челябинская, Омская области и Красноярский край.

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