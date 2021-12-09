«МегаФон» построит для Магнитогорского меткомбината частную LTE-сеть

УрБК, Магнитогорск, 14.12.2021. Компания «МегаФон» создаст на промышленных площадках Магнитогорского металлургического комбината (ММК) частную LTE-сеть. Эта работа пройдет в рамках соглашения о сотрудничестве организаций в сфере развития передовых технологий, сообщили в отделе по связям с общественностью мобильного оператора.



Сеть Private LTE должна будет обеспечить безопасную и стабильную среду передачи данных для цифровизации комбината. В том числе это позволит внедрить технологии промышленного интернета вещей (IoT), сервисов на основе видеоаналитики и систем позиционирования производственных объектов.



«МегаФон» планирует к 2022 году развернуть сеть на площади более 1 тыс. га, более половины которой приходится на производственные помещения. Чтобы создать устойчивый сигнал, внутри разветвленной группы цехов будет построено более 20 Indoor-базовых станций, а на открытой территории ММК заработают шесть новых телеком-объектов. Мобильный оператор установит современное оборудование, которое в будущем поспособствует бесшовному переходу на использование технологии 5G.



Базовые станции будут работать в диапазонах 900 и 2 тыс. 600 МГц. Нижний обеспечит наилучшее проникновение сигнала связи внутрь производственных цехов, где ММК планирует внедрить услуги на базе интернета вещей для бесперебойной работы технологических процессов. Верхний диапазон гарантирует самые высокие скорости передачи данных.



Среди приоритетных целей — достичь высокой скорости, максимальной безопасности передаваемых данных, а также помехоустойчивости, необходимой в условиях работы в цехах ММК, отметил главный специалист по информационным технологиям «ММК» Вадим Феоктистов.



«Строительство выделенной сети позволит решить эти задачи и откроет дополнительные возможности в части оперативного развертывания инфраструктуры передачи данных под нужды проектов цифровизации. Например, планируется использовать сервисы Private LTE для внедрения «умных» складов на базе Oracle WMS, который реализуется в настоящее время», — подчеркнул он.



Как отмечают в ММК, применение данной технологии в этом проекте позволит сэкономить на развертывании дорогостоящей сети Wi-Fi на открытой площадке порядка 50 млн руб.



«Магнитогорский металлургический комбинат — крупнейшее градообразующее предприятие и наш многолетний партнер и клиент. За годы сотрудничества МегаФон запустил в Магнитогорске более 100 базовых станций, также мы имеем совместный опыт внедрения цифровых решений в производственной цепочке складирования и транспортировки сырья. Строительство сети Private LTE — это новый этап нашего сотрудничества, который поможет ММК в цифровизации самых сложных технологических процессов, позволит повысить эффективность и безопасность производства», — прокомментировала директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» Наталья Талдыкина.



Новое пятилетнее соглашение предполагает комплексное сотрудничество в сфере развития интернета вещей и цифровизации предприятия, а также улучшение телеком-инфраструктуры на территории Магнитогорска.