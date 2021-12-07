В Екатеринбурге фудмаркет ESTORY анонсировал предновогоднюю программу для гостей

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. Фудмаркет ESTORY подготовил обширную предновогоднюю программу для своих гостей. С 15 по 26 декабря здесь будут регулярно проходить тематические мероприятия для посетителей, сообщают организаторы проекта.



Основная идея предновогодней программы — провести время с близкими людьми. Для этого ESTORY подобрал события, которые будут интересны и взрослым, и детям.



Так, 15 декабря в 11.00 на площадке фудмаркета пройдет встреча с блогером @mashaduh «Как делать вкусные stories и reels про еду». 18 декабря в 14.00 состоится мероприятие для детей с Человеком-Пауком. 19 декабря в 12.00 для детей и родителей детский театр «Шарманка» представит новогодний интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой.



В этот же день в 19.00 на площадке фудмаркета пройдет концерт группы «Каникулы». А 24 декабря в 19.00 состоится музыкальный вечер с EverJazz. 25 декабря в 14.00 пройдут гастрономические мастер-классы. 26 декабря в 13.30 детский театр ЕГТИ даст спектакль «Как медведь новый год встречал». А в 17.00 здесь же пройдет праздничная Мозгобойня с новогодними турами и подарками от резидентов фудмаркета.



Новогодние угощения для гостей приготовят все резиденты фудмаркета ESTORY. Попробовать утку по-пекински можно будет в HungryBirds, стифадо из кролика — в «Чешки», пинцони с подкопченным лососем и бурратой — в PinzeriabyBontempi, роллы «Аляска» с красной икрой — в SushiStories, оливье с телячьим языком, курой и бочковыми огурцами — в «Щи Борщи». Шоколадное пиво или другие праздничные аперитивы можно будет заказать в заведениях RightHops, MartiniBar, «Винотека Соловьева» и «Моребар».



В конце предпраздничного месяца на фудмаркете появится станция для упаковки подарков и новогодняя почта. А к январским праздникам команда ESTORY подготовит для своих гостей много новых развлечений.