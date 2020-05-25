УрБК, Челябинск, 14.12.2021. На 13 декабря около 13 тыс. челябинских предпринимателей направили заявления на получение субсидий на нерабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Южному Уралу.
«Финансовая поддержка от государства составила 691,5 млн руб. субсидий», — говорится в сообщении.
В ведомстве напоминают, что прием заявлений на получение субсидий завершается 15 декабря. На финансовую поддержку могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.
«На каждого сотрудника компании, официально работавшего в июне 2021 года, будет выплачено по 12 тыс. 792 руб.», — отмечают представители УФНС.
УрБК, Екатеринбург, 25.05.2020. Федеральная налоговая служба (ФНС) упростила процедуру подачи заявлений на получение ...20.05.2020 Более 200 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области претендуют на получение субсидий из-за пандемии COVID-19
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Более 200 тыс. пострадавших от коронавируса предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) ...20.05.2020 Сумма субсидий для МСБ Свердловской области, пострадавшего от коронавируса, составит за апрель 1,6 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.05.2020. Общая сумма бюджетных субсидий за апрель для субъектов малого и среднего бизнеса ...26.01.2017 В 2017 году малый и средний бизнес в регионах получит 7,5 млрд рублей субсидий
УрБК, Москва, 26.01.2017. Правительство РФ выделит из федерального бюджета в текущем году 7,5 млрд руб. на поддержку ...14.08.2013 Свердловские предприятия отправили свыше 500 заявок в областной фонд поддержки предпринимательства
УрБК, Екатеринбург, 14.08.2013. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в текущем году получил от ...