Около 13 тыс. челябинских предпринимателей направили заявления на получение субсидий на нерабочие дни

УрБК, Челябинск, 14.12.2021. На 13 декабря около 13 тыс. челябинских предпринимателей направили заявления на получение субсидий на нерабочие дни. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Южному Уралу.



«Финансовая поддержка от государства составила 691,5 млн руб. субсидий», — говорится в сообщении.



В ведомстве напоминают, что прием заявлений на получение субсидий завершается 15 декабря. На финансовую поддержку могут рассчитывать предприятия малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей.



«На каждого сотрудника компании, официально работавшего в июне 2021 года, будет выплачено по 12 тыс. 792 руб.», — отмечают представители УФНС.