Компания «Т Плюс» не получила решение ФАС по поводу обвинений в манипулировании ценами

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2021. ПАО «Т Плюс» не получило от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) решение по делу об обвинениях ресурсоснабжающей организации в манипулировании ценами. Компания не согласна с обвинениями, заявили в пресс-службе Свердловского филиала «Т Плюс».
«Т Плюс» до сих пор не получила решения ФАС по данному делу, поэтому компания не понимает сути обвинений и не согласна с ними. После того, как документы появятся в нашем распоряжении, будет сформирована позиция для дальнейшего разбирательства. Тем более, что речь идет про давний период — 2019 год. На тот момент никаких претензий к «Т Плюс» не было, они появились только сейчас и требуют отдельного рассмотрения», — рассказала пресс-секретарь организации Светлана Тимченко.
Напомним, в ФАС сообщили, что обнаружили, что ценовые заявки ПАО «Т Плюс» превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемое для выработки электроэнергии.
Отметим, что ПАО «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России. В холдинг входит 61 электростанция, в том числе 52 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 4 СЭС.
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