Компанию «Т Плюс» подозревают в манипулировании ценами на оптовом рынке электроэнергии

УрБК, Москва, 13.12.2021. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила ПАО «Т Плюс» в манипуляции ценами на оптовом рынке электроэнергии и мощности, сообщает пресс-служба ведомства.
ФАС выявила, что ценовые заявки ПАО «Т Плюс» превышали значения ценовых заявок, рассчитанных исходя из представленных фактических данных затрат на топливо, используемое для выработки электроэнергии, сообщает «Интерфакс».
Отметим, что ПАО «Т Плюс» — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Компании принадлежит 6% установленной мощности электростанций России. В холдинг входит 61 электростанция, в том числе 52 ТЭЦ, 3 ГРЭС, 2 ГЭС и 4 СЭС.
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