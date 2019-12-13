За девять месяцев свердловский Роспотребнадзор забраковал полтонны кондитерских изделий

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. За январь-сентябрь 2021 года Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверило 3,6 т кондитерских изделий. Из них было забраковано 0,5 т, или 14,3% от удельного веса, сообщается на сайте ведомства.



Чаще всего забракованным оказывался товар, реализуемый без сопроводительных документов, изготовленный с нарушением требований к маркировке.



За девять месяцев на базе Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области было выполнено 3 тыс. 810 проб кондитерских изделий на соответствие требованиям нормативных документов. Из них неудовлетворительные результаты показали 377 проб (9,9%).



Также 3 тыс. 486 проверок прошло по микробиологическим показателям. 336 из них (9,6%) оказались неудовлетворительными. По физико-химическим показателям из 445 проб было забраковано 40 (9%).



Кроме того, за девять месяцев специалисты управления проверили качество кондитерской продукции на 94 объектах. В половине случаев были обнаружены нарушения. Не соответствующая нормативным требованиям продукция была изъята из оборота.