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Вчера, 15:09

В России сертификат о перенесенном COVID-19 можно будет получить на основании уровня антител

В России сертификат о перенесенном COVID-19 можно будет получить на основе результата теста на уровень антител. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».

Людям с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшим о заболевании COVID-19, предложат сдать анализы на антитела. Если анализ окажется положительным, то они смогут получить справку о перенесенном заболевании.

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