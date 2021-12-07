В России сертификат о перенесенном COVID-19 можно будет получить на основании уровня антител

В России сертификат о перенесенном COVID-19 можно будет получить на основе результата теста на уровень антител. Об этом заявила зампред правительства РФ Татьяна Голикова, сообщает РИА «Новости».



Людям с положительными ПЦР-тестами, не сообщавшим о заболевании COVID-19, предложат сдать анализы на антитела. Если анализ окажется положительным, то они смогут получить справку о перенесенном заболевании.