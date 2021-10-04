В Свердловской области за три месяца подано 700 заявок на «гаражную амнистию»

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2021. В Свердловской области с сентября по ноябрь 2021 года было подано около 700 заявлений на проведение «гаражной амнистии». Из них около 50% удовлетворено, 40% получили отказ, 10% возвращены без рассмотрения, поскольку были неправильно составлены. Об этом сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала начальник отдела по работе с земельными участками, собственность на которые не разграничена, МУГИСО Свердловской области Ольга Заварыкина.



Наиболее распространенной причиной отказов она назвала несоответствие утвержденной градостроительной документации. Особенно актуально это для Екатеринбурга.



В уральской столице с 1 сентября было подано 35 заявлений. Замначальника департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Григорий Сурганов объяснил это спецификой регулирования земельных отношений в городе.



«Муниципалитет предоставляет земельные участки, находящиеся только в муниципальной собственности. Большая часть земельных участков у нас находится в неразграниченной собственности. Таким образом, мы по этим заявлениям разъясняем гражданам, как и куда им нужно подать документы. Рассказываем о пакете документов и оказываем консультационную поддержку», — объяснил он.



Напомним, что гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года. Она подразумевает упрощенный порядок оформления собственности на гаражи и землю под ними.