Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг. Также внимание будет уделяться совершенствованию электронного взаимодействия между участниками рынка, государством и бизнесом, сообщается на сайте регулятора.



Кроме того, Центробанк продолжит развивать такие инфраструктурные проекты, как Единая биометрическая система, Цифровой профиль, «Маркетплейс» и Система быстрых платежей. В планах — внедрить открытые API и создать платформы коммерческих согласий. Также особое внимание Банк России уделит разработке платформ цифрового рубля и «Знай своего клиента».



«Разработанный комплекс мероприятий по реализации основных направлений позволит обеспечить граждан и бизнес более дешевыми и удобными цифровыми финансовыми услугами, снизить издержки участников финансового рынка и будет способствовать повышению уровня конкуренции», — говорится в сообщении.



К числу приоритетных направлений регулятор также отнес развитие технологий информационной безопасности и обеспечение киберустойчивости.