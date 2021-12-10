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10.12.2021

Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг. Также внимание будет уделяться совершенствованию электронного взаимодействия между участниками рынка, государством и бизнесом, сообщается на сайте регулятора.

Кроме того, Центробанк продолжит развивать такие инфраструктурные проекты, как Единая биометрическая система, Цифровой профиль, «Маркетплейс» и Система быстрых платежей. В планах — внедрить открытые API и создать платформы коммерческих согласий. Также особое внимание Банк России уделит разработке платформ цифрового рубля и «Знай своего клиента».

«Разработанный комплекс мероприятий по реализации основных направлений позволит обеспечить граждан и бизнес более дешевыми и удобными цифровыми финансовыми услугами, снизить издержки участников финансового рынка и будет способствовать повышению уровня конкуренции», — говорится в сообщении.

К числу приоритетных направлений регулятор также отнес развитие технологий информационной безопасности и обеспечение киберустойчивости.

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