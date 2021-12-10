Банк России назвал основные направления работы по цифровизации финансового рынка в 2022-2024 годах

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Банк России назвал одной из ключевых задач в сфере цифровизации финансового рынка регулирование оборота данных, экосистем и небанковских поставщиков платежных услуг. Также внимание будет уделяться совершенствованию электронного взаимодействия между участниками рынка, государством и бизнесом, сообщается на сайте регулятора.
Кроме того, Центробанк продолжит развивать такие инфраструктурные проекты, как Единая биометрическая система, Цифровой профиль, «Маркетплейс» и Система быстрых платежей. В планах — внедрить открытые API и создать платформы коммерческих согласий. Также особое внимание Банк России уделит разработке платформ цифрового рубля и «Знай своего клиента».
«Разработанный комплекс мероприятий по реализации основных направлений позволит обеспечить граждан и бизнес более дешевыми и удобными цифровыми финансовыми услугами, снизить издержки участников финансового рынка и будет способствовать повышению уровня конкуренции», — говорится в сообщении.
К числу приоритетных направлений регулятор также отнес развитие технологий информационной безопасности и обеспечение киберустойчивости.
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2018. СКБ-банк совместно с другими участниками финансового рынка 18 октября 2018 года на ...10.05.2018 СКБ-банк завершил разработку собственного прототипа Системы быстрых платежей
УрБК, Екатеринбург, 10.05.2018. СКБ-банк полностью завершил создание собственного прототипа Системы быстрых платежей ...26.04.2018 Банк России внес в «черный список» почти 6,4 тыс. участников финансового рынка
Банк России к 23 апреля 2018 года внес в «черный список» 6 тыс. 392 участника финансового рынка, сообщает «Прайм» со ...26.04.2018 Банк России внес в «черный список» почти 6,4 тыс. участников финансового рынка
УрБК, Москва, 26.04.2018. Банк России к 23 апреля 2018 года внес в «черный список» 6 тыс. 392 участника финансового ...18.08.2016 Центробанк утвердил первую «дорожную карту» по развитию финансового рынка РФ
УрБК, Москва, 18.08.2016. Центральный банк России утвердил первую «дорожную карту» по реализации основных направлений ...