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10.12.2021

Бензин АИ-98 на АЗС Свердловской области за неделю подорожал на 0,62%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 29 ноября по 6 декабря 2021 года выросли на 0,62% и составили 58,25 руб. за литр.

Как сообщает Свердловскстат, бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,44%, до 45,92 руб. Стоимость бензина марки АИ-95 выросла на 0,57%, до 49,4 руб.

Цены на дизельное топливо за неделю увеличились на 0,28% и составили 53,4 руб.

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