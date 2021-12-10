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10.12.2021

Продюсер фильма «София» вручила памятный знак гендиректору «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. Продюсер фильма «София» София Ямбулатова вручила генеральному директору компании «Атомстройкомплекс» Валерию Ананьеву почетный знак в виде белого голубя, сообщает пресс-служба уральского застройщика.

«Наш голубь не из драгметалла, но он символизирует нашу глубокую признательность за неравнодушие и поддержку. С этого знака началась работа над нашим фильмом «София», который рассказывает о том, как люди преодолевают тяжелые утраты. В рамках подготовки проекта мы собрали на специальном сайте массу историй реальных людей, которые нашли силы пережить горе и идти дальше, созидать, радоваться жизни. Надеемся, что эти истории помогут тем, кто сейчас столкнулся с потерями и болью. Фигурка голубя — часть авторской лимитированной коллекции белых кино-голубков ручной работы. На данный момент всего 100 голубок «улетели» к своим хозяевам — людям и компаниям, которые поддержали съемки фильма «София», — рассказала София Ямбулатова.

Крупнейший строительный холдинг Урала «Атомстройкомплекс» активно поддерживает культурные и социальные проекты уральцев. По словам Валерия Ананьева, на решение оказать помощь в съемках фильма «София» повлияло впечатление от просмотра другой работы автора Светланы Ибатуллиной — «Дима. Дорогой Бох!». Фильм рассказывает о мальчике Диме, который половину своей жизни боролся с раком. Несмотря на смерть героя в финале, фильм производит светлое впечатление и придает сил.

«Атомстройкомплекс» — уральская компания, нас трогают и беспокоят те же вопросы, что и жителей Урала. Такие фильмы, как «Дима. Дорогой Бох!» или «София», который сейчас готовятся снимать, воздействуют на душу, приглашают зрителя к серьезному размышлению о вечных ценностях. Эти фильмы трогают, воспитывают, делают мир лучше. Не устану повторять, что город — это не только дома и улицы, это еще и люди, которые здесь живут и работают. Я благодарен свердловчанке Светлане Ибатуллиной за то, что со своей творческой командой она взялась за такую непростую задачу — дать людям опору в трудную минуту, пробудить лучшие качества человеческой души», — заявил Валерий Ананьев.

Продюсер фильма «София» вручила памятный знак гендиректору «Атомстройкомплекса» Валерию Ананьеву
Фото предоставлено пресс-службой «Атомстройкомплекса»

Фильм «София» будет игровым, его съемки начнутся в 2022 году. Реальные истории людей, собранные съемочной группой в рамках подготовки к съемкам, размещены на сайте проекта. Среди героев есть представители Свердловской области. Например, Владимир Васкевич, которому поставили диагноз рак сетчатки. Слепой путешественник, как называют его в интернете, запустил собственное тревел-шоу «Куда глаза не глядят». Есть также команда баскетболистов из Екатеринбурга. У каждого ее участника серьезная травма — нет одной или двух ног. Актер, выбранный на одну из главных ролей в фильме «София», тоже из Екатеринбурга.

На данный момент бюджет фильма формируется из средств, собранных путем пожертвований неравнодушных граждан и организаций.

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