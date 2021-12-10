Более половины жителей Екатеринбурга перенесли покупку автомобиля на более поздний срок

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2021. 55% опрошенных жителей Екатеринбурга, которые планировали приобрести новый автомобиль в 2021 году, отказались от совершения сделки. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Авто».
Планы потенциальных покупателей изменились из-за дефицита автомобилей на рынке на фоне мировой проблемы нехватки полупроводников. Еще одна причина — рост цен на новые машины.
Среди тех, кто принял решение купить автомобиль, 22% респондентов были вынуждены приобрести более дорогую модель, чем планировали. 15% заявили, что выбрали модель в более дешевой комплектации. 12% опрошенных купили вместо нового подержанный автомобиль.
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