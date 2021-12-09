Год без долгосрочных планов

Одним из главных трендов 2021 года в сфере туризма стал повышенный интерес к внутренним направлениям и отдыху в странах бывшего СССР. В следующем году в Свердловской области могут появиться дополнительные прямые вылеты в страны ближнего зарубежья. Также регион ожидает возвращения иностранных авиакомпаний. При этом на Среднем Урале сохраняется сложная ситуация с въездным туризмом из-за нехватки загородных мест размещения и низкой инвестиционной привлекательности.



СНГ в центре внимания



Уходящий год запомнился тем, что у туристов значительно вырос интерес к странам СНГ. В связи с этим ведется работа над увеличением числа прямых вылетов в эти страны. Например, идут переговоры по созданию прямого авиасообщения в северный Иссык-Куль (Киргизия) и о троекратном увеличении рейсов в Бишкек. Также рассматриваются возможности для полетов в Минск еще двумя авиакомпаниями (сейчас туда из Екатеринбурга летает только «Аэрофлот»).



Однако, как отмечает президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, год оказался очень сложным для долгосрочного планирования, поскольку периодически вводились ограничительные меры из-за коронавируса, что создавало препятствия для туроператоров.



Так, в начале лета была закрыта Турция, хотя на нее приходится около 35% уральского выездного потока туристов. Она была недоступна до 25 июня. В августе возникли сложности, связанные с российским югом, в первую очередь с Краснодарским краем.



К числу побед можно отнести восстановление направления Екатеринбург — Будапешт (Венгрия) в осенний период. Сейчас это единственная страна Европейского союза, с которой есть круглогодичное авиасообщение, а ее консульство в Екатеринбурге выдает туристические визы. При этом Венгрия признает российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».



«Смелым и интересным экспериментом» президент УАТ назвал совместный проект туроператора Evroport и «Уральских авиалиний», которым удалось добиться создания прямого авиасообщения из Екатеринбурга в Албанию, хотя это и в «обычное» время довольно сложное направление.



Эксперт также выразил надежду, что весной для туристов станет доступна Чехия.



Однако следует отметить, что в плане вылетов зимний период начался с плохих новостей для туристов из Уральского федерального округа. По данным газеты «Известия», авиакомпания «Аэрофлот» отменила рейсы в Сочи, Симферополь и Краснодар из Екатеринбурга, Тюмени, Сургута и Нового Уренгоя, предусмотренные в зимнем расписании. Отмену рейсов объяснили их убыточностью на фоне низкого пассажиропотока в зимний период. С 8 ноября «Аэрофлот» снял более 640 рейсов и планирует отменить еще 530 вылетов в следующем году. Для перевозчика это огромные цифры. Все это при том, что, в соответствии с расписанием аэропорта Кольцово, из Екатеринбурга в Сочи должно было выполняться 26 рейсов, а в Симферополь — 11.



С другой стороны, весной на Среднем Урале вновь может начать работу авиакомпания Wizz Air. Это ознаменует возвращение в регион зарубежных перевозчиков.



В настоящий момент серьезные опасения вызывает появление нового штамма коронавируса «омикрон» и возможное закрытие тех стран, где он будет обнаружен. М. Мальцев не рискнул давать какие-то прогнозы по этой ситуации. По его данным, сейчас закрыты только несколько стран в Южной Африке, например, Мозамбик. Эти направления не очень востребованы, но в любом случае «радоваться здесь нечему», подчеркнул эксперт. Если из-за нового штамма будут закрываться границы, то это будет означать, что туристы и дальше будут отдыхать в пределах страны или ближнего зарубежья, считает президент УАТ.



Потенциал есть, но…



Ситуацию с въездным туризмом в Свердловской области М. Мальцев назвал сложной.



«Нам не хватает катастрофически средств размещения. Также есть проблемы с инвестиционной привлекательностью в сферу туризма. И мы считаем, что работа в этом направлении была за последние годы полностью провалена. Прежде чем говорить о приеме нашей областью туристов из других регионов и стран, надо решить вопросы отдыха выходного дня и загородного отдыха для нас, горожан. Потому что такая проблема существует», — подчеркнул эксперт.



Отметим, что при этом губернатор региона Евгений Куйвашев ставил перед областью задачу увеличить туристический поток на Средний Урал с 1,7 млн человек до 5 млн к 2035 году. Большую ставку региональные власти и профильные объединения здесь делают на развитие проекта «Гора Белая», а также индустриального наследия региона. Например, накануне об этом высказался проректор Уральского федерального университета Дмитрий Бугров.



«Существуют прекрасный регион и город Екатеринбург, появилось понятие «Уральская Швейцария», создан комплекс «Гора Белая». Кроме того, удалось сохранить горнозаводское наследие и массу других исторических вещей. Продолжают появляться новые гостиницы, развиваться номерной фонд, создаются инфраструктурные объекты, в том числе спортивные. Если бы не коронавирус, то, поверьте, все площадки использовались бы по полной», — заявил он во время собрания, посвященного 25-летию УАТ.



Помимо этого, отметим, что большой туристический потенциал имеет сам Екатеринбург.



«Что касается уровня гостиничного хозяйства и ситуации в Екатеринбурге, то она, на мой взгляд, выглядит великолепно. Уровень сервиса, количество представленных отелей, уровень общепита, объектов культурного показа — все это у нас фактически соответствует достойному европейскому городу-миллионнику. Поэтому у нас вся основа для развития есть», — охарактеризовал уральскую столицу М. Мальцев.



Добавим, что в ноябре загрузка отелей и гостиниц Екатеринбурга составила 61%, обогнав результаты ряда туристических городов Европы. Однако по сравнению с «допандемийным» периодом загруженность отелей в течение года была значительно ниже.



Выйти без потерь



По данным М. Мальцева, за год количество крупных банкротств удалось свести к минимуму. Но сейчас одним из ключевых вопросов на повестке дня является продление постановления правительства РФ № 1073. Согласно ему, туроператоры обязаны выполнить обязательства по перенесенным турам или выплатить компенсацию по ним до конца 2021 года.



«Это одна из основных наших проблем, потому что мы настаиваем на переносе действия постановления на следующий год. С тем, чтобы мы все вышли без потерь. Чтобы и операторы выполнили свои обязательства перед туристами, и мы могли спокойно продолжить развитие нашей деятельности», — рассказал президент УАТ.



На этом фоне серьезно выделяется ситуация с компанией Mouzenidis Travel — туроператором, который специализировался на полетах в Грецию. Напомним, что компания с конца июня 2021 года отменила туры россиян. Причем многие из них и так были перенесенными с 2020 года из-за пандемии. По оценке Ростуризма, отмена коснулась 27 тыс. российских туристов, а сумма долга компании составляет 18 млн евро. Сам туроператор 12 ноября объявил о невозможности выполнить свои обязательства перед клиентами. Фактически он признал себя банкротом.



Общая сумма страховки всех юридических лиц, входящих в группу компаний «Музенидис», составляет 80,5 млн руб. То есть значительно меньше долгов, которые имеет туроператор. Из-за этого с большой вероятностью не сумевшие отправиться в путешествие клиенты получат не компенсацию в полном объеме, а скорее некую символическую сумму. О справедливости данного прогноза уже высказалась первый заместитель гендиректора страховой компании «ТИТ» Татьяна Анчеева. По ее данным, страховые выплаты распределятся пропорционально между всеми клиентами, в результате чего им по факту будет возвращено от 0,5% до 13% в зависимости от юрлица, которому были отданы деньги.



Однако ситуацию с «Музенидис Трэвел» можно отнести к числу самых громких историй банкротств.



В целом по итогам года отмечен рост внутреннего потока и межрегионального туризма. Поскольку уже сейчас ведется ряд важных переговоров, то УАТ дает оптимистичные прогнозы на 2022 год. С въездным туризмом ситуация сложнее, но М. Мальцев отметил, что потенциал для развития у Свердловской области есть.