Екатеринбург от льда и снега 9 декабря вышли чистить 298 рабочих и 134 спецмашины

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. В Екатеринбурге продолжается круглосуточная работа по очистке города от снега и льда. Сегодня на улицах города трудятся 298 сотрудников коммунальных служб и 134 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба администрации города.
За предыдущие сутки на улицах города работали 406 представителей дорожных служб и 297 спецавтомобилей. На полигоны вывезено 1 тыс. 287 т снега. Для обработки дорожного полотна и тротуаров затрачено более 97,4 т противогололедных материалов, а также 109 т песка.
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