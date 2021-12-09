На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала гречневая крупа

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2021. С 29 ноября по 6 декабря 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на гречневую крупу (на 3,6%, до 126,26 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.
За неделю, согласно статистике, также выросли цены на хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной (на 2,73%, до 71,41 руб. за кг), макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (на 2,57%, до 118,56 руб. за кг), твердые и мягкие сычужные сыры (на 2,51%, до 672,35 руб. за кг), сметану (на 1,92%, до 250,36 руб. за кг), а также на свежую белокочанную капусту (на 1,65%, до 40,11 руб. за кг).
Заметнее всего снизились цены на свежие помидоры (на 8,62%, до 144,52 руб. за кг), морковь (на 3,44%, до 42,05 руб. за кг), глазированные шоколадом мягкие конфеты (на 3,33%, до 387,88 руб. за кг), репчатый лук (на 3,12%, до 27,33 руб. за кг), а также на сосиски и сардельки (на 2,75%, до 479,95 руб. за кг).
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2021. С 8 по 15 ноября 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...26.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали макароны
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. С 16 по 23 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса
С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на вареную колбасу (на 4,36%, до ...19.08.2021 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожала вареная колбаса
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2021. С 9 по 16 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на ...16.04.2021 На Среднем Урале картофель за неделю подорожал на 3,25%
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. С 5 по 12 апреля 2021 года в Свердловской области средние потребительские цены на ...