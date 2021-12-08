Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по фото нарушителя

Верховный суд Российской Федерации разрешил штрафовать граждан, не соблюдающих масочный режим, без дополнительного расследования. Решение было принято коллегией по административным правонарушениям ВС РФ, сообщает РИА «Новости».



Теперь, согласно постановлению, для наложения штрафа при нарушении масочного режима достаточно протокола и фотофиксации нарушителя без маски.



Решение было принято в связи с кассационной жалобой продуктового магазина в городе Москва, который районным судом был оштрафован на 100 тыс. руб. за нахождение на рабочем месте продавца без СИЗ. Факт нарушения был зафиксирован на фото. Представитель торговой точки оспорил решение суда, указав на то, что сотрудниками правоохранительных органов не была проведена экспертиза по фото и допрос понятых.



Однако Верховный суд РФ поддержал решение районной инстанции, отметив, что в данном случае для установления виновности нет необходимости «в использовании специальных познаний в науке и технике».